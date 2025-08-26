Arezzo, 26 agosto 2025 – Servizio di pre-scuola per primaria a Cavriglia per l'anno scolastico 2025/2026

Il servizio di pre-scuola consiste nel garantire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni frequentanti le scuole primarie che, per ragioni lavorative di entrambi i genitori, o l'unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale, hanno la necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.

Il servizio è istituito a domanda degli utenti previo raggiungimento di un numero minimo di 5 bambini iscritti e un numero massimo di 15 per plesso e sarà gestito in concessione a un soggetto terzo.

Modalità di richiesta

Per usufruire del servizio è necessaria l'iscrizione da effettuare tramite domanda compilata scaricabile sul sito istituzionale e da inviare via mail a [email protected]

La domanda è valida per l'anno scolastico 2025/2026.

Le domande presentate oltre il termine, potranno essere accettate, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti problemi all'organizzazione del servizio e previa verifica dei requisiti di accesso.

Tempi

Per l'a.s. 2025/2026 le iscrizioni dovranno essere presentate tramite mail a [email protected] perentoriamente dal 26/08/2025 al 04/09/2025.

Le famiglie degli alunni avranno la comunicazione con pubblicazione sul sito internet del Comune, dell'ammissione al servizio, entro 5 giorni dalla scadenza e nei 10 giorni successivi dovranno provvedere al pagamento della tariffa di cui all'art. 11 del Disciplinare. Solo con il pagamento della tariffa verrà perfezionata l'iscrizione alla pre-scuola.

Modalità di fruizione

Il servizio di pre-scuola è garantito dalle ore 7.30 fino all'inizio delle attività scolastiche ed ha inizio quando va a regime l'orario scolastico ordinario e termina alla conclusione dell'attività didattica.

Modalità di rinuncia

I genitori che intendono rinunciare al servizio devono darne preventiva comunicazione scritta via e-mail all'indirizzo [email protected]; la rinuncia ha valore dal momento della protocollolazione dell'istanza. Nel caso in cui il ritiro avvenga dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al pre-scuola resta comunque dovuta la retta del servizio all'Amministrazione comunale.

Informazioni

Per informazioni sui costi e sulle modalità di pagamento del servizio consultare il Disciplinare disponibile al link: