Arezzo, 26 agosto 2025 – Stagione 2024-2025, numeri da record per il CSI Arezzo

Una stagione da ricordare per il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, che chiude il 2024-2025 con numeri mai arrivati ​​prima nella sua storia.

Il bilancio ufficiale certifica, a una manciata di giorno dall'inizio della nuova stagione, 13.465 tesserati, un risultato straordinario frutto di passione, impegno e radicamento sul territorio. Non solo: le società affiliate salgono a 123, superando il record della passata stagione. A queste si aggiungono le 80 società supportate direttamente, una testimonianza del supporto quotidiano accanto a chi fa vivere lo sport in città e in provincia. Importante anche il dato delle 15 società in gestione diretta, seguite dal Comitato in ogni aspetto, dal campo alla scrivania.

"Siamo di fronte a un traguardo che va oltre i numeri - sottolinea il Presidente Lorenzo Bernardini - perché dietro ogni tesseramento, ogni società affiliata e ogni realtà supportata c'è una comunità che cresce. Arezzo si conferma una terra di sport, dove la passione incontra l'organizzazione e la professionalità. È un risultato che ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci responsabilità: dobbiamo continuare a crescere ea sostenere chi ogni giorno lavora per diffondere i valori dello sport".

Il Comitato di Arezzo guarda già al futuro con fiducia: "Questi numeri - aggiunge Bernardini - non sono un punto di arrivo, ma un punto di continuità: il nostro prossimo obiettivo è consolidare quanto fatto, ampliare i servizi e rafforzare ulteriormente la rete di sostegno alle società sportive. Lo sport è inclusione, salute, educazione: il nostro compito è far sì che sempre più persone possano viverlo, con il motto Educare Attraverso lo Sport".

Con questo bilancio, il Csi di Arezzo conferma il proprio ruolo di riferimento nello sviluppo e nella promozione dello sport, contribuendo in maniera concreta alla crescita del movimento sportivo locale.