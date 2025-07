Sicurezza, scuola e sostegni. Ecco le scelte del Comune

SANTA MARIA A MONTE"Più sicurezza, attenzione al mondo della scuola, equità per il tessuto commerciale, cura per il territorio". Ecco i punti salienti che il Comune di Santa Maria a Monte andrà a finanziare grazie alla variazione di bilancio. Contro il degrado e l’abbandono dei rifiuti nel Pip-Piano insediamenti produttivi di Ponticelli stanziati 5mila euro per l’acquisto di altre telecamere. Per gli arredi scolastici e miglioramenti della didattica 15mila euro. Lavori per 60mila euro alla scuola Primaria di Montecalvoli (bagno per persone con disabilità e riqualificazione di tutti i servizi igienici). Nel capitolo correttezza e responsabilità amministrativa la giunta ha dovuto stanziare 155mila euro come debito fuori bilancio "per adempiere a una sentenza esecutiva, relativa alla restituzione di somme percepite dal Comune nel 2004 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per una lottizzazione che non è mai stata realizzata". Per la riqualificazione urbana assegnati 40.000 euro per la sistemazione di aree classificate come relitti stradali. Per il nuovo piano di protezione civile e il nuovo piano operativo comunale stanziati 66mila euro per il conferimento di incarichi professionali per la redazione dei due piani. Oltre 51mila euro per la copertura degli aumenti dei costi dei sercizi a utenza "che negli ultimi due anni hanno subito fortissimi rincari". Infine, per il commercio e il centro storico "sostegno concreto alle attività penalizzate dai cantieri con 6.500 euro per la riduzione totale per tutto il 2025 della parte variabile e fissa della Tari per le attività commerciali e artigianali presenti nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli". "Tale riduzione – si legge in una nota del Comune di Santa Maria a Monte – integra e potenzia il precedente sgravio del 70% già approvato nel bilancio di previsione 2025-2027". "Una direzione chiara – il commento della sindaca Manuela Del Grande – Agire dove altri hanno rinviato, investire dove altri hanno rinunciato. Questa è la linea dell’amministrazione. Non promesse ma azioni che guardano al benessere della comunità in ogni suo aspetto, dalla scuola alla sicurezza, dall’equità sociale alla qualità urbana. Il futuro di Santa Maria a Monte si costruisce insieme con impegno e visione. Con investimenti, progetti e atti concreti".