Barra di ferro piomba su un’auto: parabrezza distrutto, paura in Fi-Pi-Li

Firenze, 15 aprile 2025 – Una buca profonda che ha distrutto la gomma di un’auto in transito e una barra di ferro che piomba come una scheggia impazzita sul parabrezza di una macchina mandandolo in frantumi. Quella di stamani, 15 aprile, è stata una mattinata di grandi disagi, pericoli e paura per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, più nota come Fi-Pi-Li.

Nel tratto compreso tra le uscite di Empoli Est ed Empoli in direzione mare un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente causato da un tir che, secondo il suo racconto postato sul gruppo Facebook ‘I dannati della Fi-Pi-Li’, avrebbe sollevato un pezzo di ferro presente in strada che si sarebbe poi scaraventato sull’auto che era dietro al camion.

"Ero dietro un tir sulla Fi-Pi-Li – racconta il ‘dannato’ – direzione mare sulla corsia di destra tra uscita Empoli est ed Empoli e questo ha fatto rimbalzare una barra di ferro dalla strada e praticamente mi ha distrutto il parabrezza senza fermarsi, purtroppo per la pioggia e lo spavento non sono riuscito a vedere la targa. Sono solo sicuro che abbiamo passato l'autovelox uno dietro a l'altro”.

Un altro utente scrive sul gruppo Facebook: “Attenzione buca molto profonda tra Empoli Est ed Empoli Ovest, noi ci siamo caduti e abbiamo rotto pneumatico”.

E poi tanti messaggi per code e traffico bloccato in direzione Firenze: “Da Lastra a Signa all’uscita autostrada Calenzano tempo stimato 45 minuti”. Una mattinata, come la definiscono gli automobilisti ‘dannati’, di normale delirio da Fi-Pi-Li.

Serena Valecchi