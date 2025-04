Altra mattinata di caos in FiPiLi. Un incidente paralizza il traffico

Un’altra mattinata di ordinario caos sulla Firenze-Pisa-Livorno. Intorno alle 9.40 di ieri, un incidente fra un’auto e un furgone è avvenuto poco prima dell’uscita di Ginestra Fiorentina, sul territorio di Lastra a Signa, in direzione mare. Terribili le ripercussioni sul traffico, con lunghissime code e rallentamenti che sono arrivati fino all’uscita di Scandicci.

Nella totale paralisi, diversi automobilisti sono addirittura scesi dalle auto. Sembra però che, fortunatamente, i conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro se la siano cavata senza gravi conseguenze, ma solo con lievi ferite e contusioni. A peggiorare le cose per il traffico dell’arteria, un ulteriore sinistro che si è verificato poco dopo fra San Miniato e Santa Croce, sempre in direzione mare.

Un terzo incidente, infine, è avvenuto pure in prossimità dello svincolo Pisa Nord-Est, in questo caso in direzione Firenze. Insomma, sono state ore veramente difficili per chi doveva spostarsi lungo la superstrada, con ricadute pesanti anche sulla viabilità ordinaria. Come sempre accade in questi casi infatti, le auto e i camion in fuga dalla Fi-Pi-Li si sono riversati lungo strade provincia e comunali, provocando ulteriori ingorghi e disagi.

Li.Cia.