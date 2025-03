Tamponamento a catena, incidente a Navacchio. Lunghe code in FiPiLI

Navacchio (Pisa), 24 marzo 2025 – Un nuovo incidente in FiPiLi ha causato code e disagi lungo la diramazione per Pisa. In base a quanto appreso, un tamponamento a catena nei pressi dello svincolo di Navacchio ha coinvolto almeno quattro autovetture. Il traffico ha inevitabilmente subito delle pesanti ripercussioni.

La strada non è stata chiusa, ma si sono registrate code fino a 5 chilometri nel tratto compreso tra gli svincoli di Cascina e di Navacchio, per chi viaggia in direzione Pisa. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Non è la prima volta che si verificano incidenti in quel tratto di strada. La FiPiLi è teatro praticamente ogni giorno di problemi e disagi che possono generare lunghe code.