Doppio incidente in Fi-Pi-Li: automobilisti fermi da ore

Firenze, 9 aprile 2025 – Code che hanno superato i sette chilometri questa mattina, 9 aprile, lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, meglio conosciuta come FiPiLi. Dunque ennesima mattinata di estremi disagi per gli automobilisti che ogni giorno devono percorrere la direttrice che collega Firenze con la costa toscana.

Il blocco della circolazione questa mattina è stato innescato da un doppio incidente. Gli scontri sono avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, entrambi in direzione Livorno.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 8,30 al chilometro 37, tra lo svincolo di San Miniato Basso e quello di Santa Croce sull’Arno. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati coinvolti più veicoli sulla corsia di sorpasso.

Appena pochi minuti dopo, alle 8,46, tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, sempre in direzione mare è avvenuto in secondo incidente che ha coinvolto anche un camion. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenute le anche pattuglie della Polizia stradale, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire la dinamica dei sinistri. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso.