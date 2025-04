Incidente in FiPiLi, ci risiamo. Tamponamento tra auto e lunghe code verso Firenze

Firenze, 10 aprile 2025 – Non c’è davvero pace per chi si mette in viaggio sulla FiPiLi. Se nella giornata di ieri, mercoledì 9 aprile, un incidente avvenuto all’altezza di Ginestra aveva creato code e disagi in direzione mare, stavolta a farne le spese sono stati gli utenti in viaggio verso Firenze.

Un tamponamento a catena che ha visto coinvolte diverse auto ha infatti generato il caos in direzione del capoluogo. E’ successo ancora una volta nel tratto compreso tra gli svincoli di Ginestra e Lastra a Signa, uno dei più complicati e difficili di tutta la superstrada.

Non si hanno notizie circa i feriti, ma le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Il tutto è stato aggravato dal fatto che a quest’ora del mattino il traffico è sempre particolarmente intenso. L’incidente è comunque già stato risolto e non ha necessitato la chiusura della strada.