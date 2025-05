FiPiLi, doppio incidente nel tratto fiorentino. Ci sono feriti, ambulanze sul posto

Firenze, 8 maggio 2025 – Due incidenti a distanza ravvicinata hanno creato code e disagi nel tratto fiorentino della Firenze-Pisa-Livorno. Un primo scontro si è verificato tra Ginestra e Lastra a Signa, in direzione Firenze, ed ha creato code di almeno 2 chilometri. In questo caso, però, non sembrano esserci feriti: sul posto la polizia stradale.

L’incidente più grave è quindi avvenuto in direzione opposta, verso Pisa, a poche centinaia di metri di distanza dallo svincolo di Lastra a Signa. Si parla di almeno quattro auto coinvolte. Oltre alle forze dell’ordine, sono arrivate anche le ambulanze. Ci sarebbero dei feriti, di cui almeno uno in codice rosso. Anche in questo caso lunghe code che partono fin da Firenze.

