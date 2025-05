Camion perde mattoni in FiPili. Auto danneggiate e rallentamenti

E’ stata una giornata difficile, l’ennesima, sulla Fipili. Ieri mattinata, intorno alle ore 11, nel tratto tra Pontedera e Ponsacco, si è creato il caos per molti automobilisti che stavano transitando nel tratto tra Pontedera e Ponsacco in direzione mare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un mezzo pesante ha improvvisamente perso una parte del suo carico seminandolo lungo la carreggiata. Il materiale ha provocato forature e danni alle carrozzerie a diversi veicoli che non sono riuscite a evitare l’impatto con i detriti.

Il brutto episodio si è verificato nelle vicinanze dello svincolo di Ponsacco. Secondo Avr, la società che gestisce la superstrada, un camion ha perso dei mattoni che si sono schiantati sull’asfalto innescando una serie di pericolose manovre degli automobilisti che stavano sopraggiungendo. Alcuni sono riusciti ad evitare i mattoni, altri li hanno presi in pieno danneggiando cerchioni, pneumatici e parti di carrozzeria. Frenate, sterzate, slalom sono stati una costante per alcuni minuti mentre il traffico diretto verso il mare ha iniziato a rallentare.

Poco dopo, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i tecnici di Avr addetti alla manutenzione della viabilità, che hanno provveduto alla rimozione del carico disperso, alla ripulitura dell’asfalto e alla messa in sicurezza della strada. Si sono formati quindi rallentamenti che sono proseguiti fino intorno alle 13.

Resta ora la conta dei danni, che secondo una prima stima, parlerebbe di una ventina di auto che hanno subito vari tipi di danni.