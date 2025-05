"Solo per una notte" fino all’alba. Il teatro di strada e dell’effimero

"Solo per una notte": sboccia anche per il 2025 l’evento alla sua terza edizione per incollare il pubblico lungo la passeggiata di Lido di Camaiore dal tramonto fino quasi all’alba di sabato 7 giugno. Segatura, Carnevale, laboratori e cultura in un flusso continuo che si muoverà parallelo al mare sotto la direzione dell’energia di Elodie Lebigre. Ieri l’assessore e vicesindaco Andrea Favilla ne ha elogiato metodo e anima effimera a favore di un turismo emozionale che coinvolge la massima espressione artistico tradizionale di Camaiore: i tappeti di segatura, che celebreranno in piazza Matteotti i 100 anni dello stile Liberty.

Era presente infatti Franco Benassi, vicepresidente dell’associazione dei Tappeti, che ha realizzato anche il loro manifesto. La Lebigre ha descritto la varietà smisurata degli eventi lungo tutto il percorso, da piazza Lemmetti all’Arlecchino, vicino a cui sfileranno le mascherate del Carnevale. Un connubio versiliese vincente improntato sulla fugacità come bellezza. A partire dalle 18 Lido si accenderà quindi di una suggestiva sequenza di performance che accompagnerà il pubblico verso la notte: musica lirica, folk, street band itineranti, costumi spettacolari e atmosfere incantate che renderanno ogni angolo del litorale un luogo magico fatto di emozioni irripetibili. Tra le attrazioni soprattutto l’arte senza tempo dei Maestri Tappetari di Camaiore con i colleghi da tutta Italia. Ci sara’ la Compagnia del Carnevale della Famiglia Lebrigre & Roger, pronta ad animare l’intera serata che culminerà con una grande festa di piazza Lemmetti: oltre 30 spettacoli dal vivo fra artisti di strada, circensi, musicanti, teatranti, show di luci e pirotecnia e pitture. Una chicca sara’ Monsieur David & Madame Marion, l’artista capovolto, direttamente da una tournée internazionale tra teatro fisico, comicità e marionette umane. Novità di quest’anno anche il grande spettacolo della fontane danzanti a cura della Dominici’s Fontane: per la prima volta un’esperienza visiva travolgente con getti d’acqua alti 30 metri, effetti pirotecnici sincronizzati a colonne sonore epiche, luci colorate e poesia in movimento.

"Anche quest’anno – ha detto l’assessore Favilla – diamo il via alla nostra stagione estiva con questo evento che già ha dimostrato tutto il suo potenziale, nel segno della magia dell’arte, in tutte le sue forme, e dell’accoglienza e ospitalità del litorale lidese – chiude il vicesindaco - Sarà un’altra serata imperdibile, da vivere a pieno, consapevoli che tutto ciò che accadrà è destinato a non ripetersi, nel vero spirito dell’effimero".

Isabella Piaceri