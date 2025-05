Progetto d’inclusione con i ragazzi dell’Abc

All’istituto Carlo Piaggia la sinergia tra Abc ed alunni. Un video che ritrae i ragazzi dell’associazione di Aiuto ai bambini cerebrolesi con i ragazzi della scuola superiore: tutti insieme in tante attività di vita comune, facendo biscotti o girando in un supermercato davanti ad attraenti buste di patatine. Il progetto Ciaobro’ è stato illustrato con i preziosi risultati ottenuti: ‘fata’ Antonietta De Stefano, Marzia e le altre mamme con professori ed educatori erano al Piaggia a parlare e premiare gli alunni dell’istituto che hanno accompagnato i ragazzi dell’Abc in passeggiate fuori, in pizzate, giochi ed altri riti quotidiani divenuti nel tempo occasione di amicizia e complicità. Sono tanti i progetti che l’associazione porta avanti da ben 30 anni per sostenere ragazzi e famiglie: in questo caso si e’ mescolata alla scuola per un percorso inclusivo a 360 gradi. L’associazione ha sede a Camaiore ma opera in tutta la Versilia con tutti i Comuni.

Le classi 4Als, 4Bls, 4Cls, 4Bafm, 4Tur ieri mattina erano tutte in aula magna ed hanno ricevuto felici gli attestati ed i premi. Era presente la dirigente della scuola superiore, professoressa Rossana Pacini, soddisfatta e fiera della collaborazione. Un progetto semplice ma ricco di umanità, che crea un contatto tra ragazzi nella vita di tutti i giorni, quella vera. L’ABC aveva ottenuto un riconoscimento mesi fa per il cortometraggio “ La realizzazione di un sogno” nell’ambito di un concorso internazionale.

Isabella Piaceri