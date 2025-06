"Sottovia,. Solo critiche da inesperti"

"Credo che due fake news in due giorni sia un record difficilmente superabile: prima la Ztl di Seravezza, poi il sottovia con le fantomatiche interruzioni del traffico". Il sindaco Lorenzo Alessandrini interviene dopo le prese di posizione del centrosinistra. "Sembra che tra i nuovi progressisti di Seravezza stia riprendendo fiato la vecchia filosofia del “basta spargerla” – evidenzia – in pratica, si diffonde una notizia falsa tramite i media per far esplodere una polemica e instillare dubbi nei cittadini. Personalmente, credo che certe trovate non meriterebbero neanche risposta, perché mi rendo conto che provengono da giovani inesperti che non hanno saputo leggere un documento tecnico, lo hanno interpretato a modo loro e ne hanno tratto conclusioni sbagliate. Proviamo a chiarire loro ancora una volta la faccenda del sottovia: i giorni di interruzione del traffico saranno pochissimi e serviranno solo per i raccordi finali. La demolizione del vecchio cavalcaferrovia avverrà solo quando il sottovia sarà già in grado di sostituirlo. Dunque, fase di demolizione del ponte non significa interruzione del traffico, ma solo completamento dell’opera. Alla fine non era nemmeno così difficile leggerlo sul cronoprogramma dell’impresa. Purtroppo, la presunzione fa brutti scherzi, se non si hanno le competenze necessarie per dare giudizi attendibili. Visto l’andazzo, non escludo dunque di veder comparire prima o poi altre sciocchezze tecniche proposte sotto forma di pensosi giudizi politici. In questo caso, la giovane età dei protagonisti li fa ancora innocenti. Però sono già così tristi nella loro immatura pretesa di insegnare già adesso a tutti come si amministra e come si sta al mondo. Ce ne faremo una ragione e li sopporteremo pazientemente".