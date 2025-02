“Gratta e vinci“ da due milioni, l’ora della festa. Fotocopia del biglietto fortunato lasciata in terra

MONTECASTRILLI C’è anche il sindaco Riccardo Aquilini nella tabaccheria-ricevitoria Passagrilli a festeggiare la supervincita di due milioni che un “gratta e vinci“ Miliardario Mega ha regalato a uno sconosciuto vincitore. Sconosciuto ma probabilmente del luogo. Manca ancora l’ufficialità, ma intanto il numero di serie del biglietto vincente lasciato in fotocopia è quello esatto del lotto in vendita nella tabaccheria.

La fotocopia del biglietto “gratta e vinci“ con la megavincita di due milioni di euro e un appassionato “Grazie!“ era stata lasciata in terra, accanto al bancone, nella serata di sabato. Quel biglietto era stato venduto in mattinata. Il fortunato vincitore sarebbe quindi del posto, in quanto tornato nel locale qualche ora dopo facendo cadere in terra, senza farsene accorgere, la fotocopia del tagliando milionario. Numero vincente: 14. Alcuni numeri non risultano grattati ma è chiaro che i due milioni hanno più che accontentato il vincitore.

"L’ufficialità arriverà quando il biglietto sarà portato all’incasso – commenta il titolare del negozio –, sappiamo che in questi casi le procedure possono essere lunghe". "Non abbiamo idea di chi sia il fortunato, certo conosciamo i nostri clienti che sono giocatori abituali e osserveremo le loro reazioni", aggiunge sorridendo.

Il fatto che il biglietto sia stato venduto la mattina e la fotocopia ritrovata a terra in serata, a ridosso del bancone, fa pensare che il vincitore sia appositamente tornato nel negozio, fosse stato di passaggio la circostanza sarebbe stata più complicata.

"Per premi superiori a 10mila euro – si legge sul retro del Miliardario Mega per il pagamento –: presentando il biglietto o facendolo prevenire a rischio del possessore presso l’Ufficio premi di Lotterie Nazionali srl, viale del Campo Boario 56D, 00154 Roma, che rilascerà al giocatore apposita ricevuta, o in alternativa presentando il biglietto a uno sportello di Intesa Sanpaolo, che provvederà al suo inoltro a Lotterie Nazionali rilasciando ricevuta".