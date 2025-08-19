Arrone: la figlia fa trovare il corpo della madre sepolto accanto a casa

Arrone (Terni), 19 agosto 2025 – È stato individuato dai carabinieri su segnalazione della figlia il corpo di un'anziana pensionata sepolto nel terreno adiacente una casa isolata in una frazione di Arrone, in provincia di Terni.

Al momento continua comunque a essere l'occultamento di cadavere l'ipotesi di reato sulla quale sono al lavoro gli investigatori, coordinati dalla Procura di Terni, che tendono a escludere una morte violenta. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale per l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.

Dagli accertamenti è emerso che l'anziana viveva nella casa con la figlia e il genero. Tra questi ultimi due ci sarebbe stata una lite in seguito alla quale la donna si è recata dai carabinieri facendo trovare il cadavere. Il corpo è risultato in avanzato stato di decomposizione ed era sepolto sotto diversi centimetri di terra accanto a un muro di contenimento. La donna aveva una settantina d'anni e la famiglia è originaria del sud Italia. Da qualche tempo si era trasferita nel centro umbro.