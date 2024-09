Vinto un “Turista per Sempre”: subito 300mila euro, poi 6mila euro al mese per 20 anni e super bonus finale

Quarrata (Pistoia), 3 settembre 2024 – Uno di quei giorni che ti cambia la vita per sempre. A Quarrata, in provincia di Pistoia, è stato vinto un Gratta e Vinci “Turista per Sempre”. E’ successo – lo riporta l’Agimeg, l’agenzia di stampa mercato dei giochi – nella rivendita di via Vecchia Fiorentina 385. Con la vincita del Turista per Sempre il fortunato giocatore si è aggiudicato un premio totale del valore di 1,7 milioni di euro.

La schedina, del costo di 5 euro, ha una modalità di vincita particolare. Il premio massimo del tagliando (in totale 1.768.625 euro), è così distribuito al vincitore: 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni e 100mila di euro di super bonus finale.