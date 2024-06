Massa milionaria: maxi vincita al Gratta e Vinci con venti euro

Massa, 17 giugno 2024 – Maxi vincita a Massa con un Gratta e Vinci da venti euro. Un anonimo giocatore si è infatti portato a casa ben due milioni di euro. Una somma del genere mai si era vista a Massa con un Gratta e Vinci.

E anche al Gilez Bar di via Carducci, da cui proviene il biglietto vincente, c’è quasi incredulità. Per l’ufficialità lo staff del bar ha dovuto attendere la comunicazione dei Monopoli di Stato. Ma adesso è tutto vero.

Un bar con tanti clienti durante la giornata. Sta aperto dalle 5 alle 21 e ha un grande passaggio. Dunque anche per i gestori è difficile dire chi possa essere il vincitore. Ma certamente non sarà stato facile per chi ha “grattato” l’astronomica cifra mantenere il sangue freddo.