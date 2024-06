Dea bendata a Massa. Vinti 2 milioni di euro. Si brinda al Gilez bar: "Forse un cliente..."

di Alfredo Marchetti

Grattare e... vincere due milioni di euro. Deve essere stato sicuramente scioccato il misterioso giocatore che il 5 giugno ha visto cambiare completamente la sua vita. Avrà dovuto mantenere sicuramente il sangue freddo, prima di uscire senza destare sospetti fuori dal bar. Una cifra che a Massa non si era mai vista. Non siamo ai livelli della vincita epocale del 2009, quando al Superenalotto, una persona mai scoperta, vinse giocando una schedina da 2 euro, la bellezza di 149 milioni di euro. E, caso più unico che raro, a Bagnone, nel cuore della Lunigiana.

La maxi vincita estiva è avvenuta al Gilez bar di via Carducci, a due passi dalle poste centrali. Il gioco ’Miliardario maxi’. Impossibile quindi stringere il cerchio sul potenziale nuovo Paperone. "Abbiamo un grande giro di clientela – dichiarano i titolari, Chen Iy e Lucia Lan –, ipotizzavamo che fosse qualcuno dei nostri clienti abituali, ma poi ci siamo convinti che non fossero loro. Siamo sicuramente felici di questa vincita nel nostro bar, speriamo che ci venga a trovare il vincitore, magari per fare un brindisi tutti insieme".

La vittoria realizzata all’inizio di giugno, è rimasta sottotraccia fino a ieri, poiché i titolari stavano aspettando la conferma dal responsabile regionale di Lottomatica. "Gli abbiamo chiesto – prosegue Lan – se fosse vero o si trattava di uno scherzo e ci ha confermato. ’Complimenti avete vinto!’ ci ha scritto per messaggio. Ma noi non abbiamo vinto niente" scherza. Tra un caffè e la vendita di un giornale, la titolare prova a ipotizzare un identikit del potenziale vincitore: "Forse un uomo di mezza età, visto il nostro target, ma è impossibile dirlo concertezza...". C’è invece chi, come lo stesso titolare, ha tenuto in mano, per alcuni secondi, la vincita milionaria: "L’unica cosa che mi ricordo – spiega Iy – è il giorno: giovedì. E pensare che per un attimo ho tenuto in mano un biglietto così vincente..."

Una vittoria del genere non è mai successa nella città massese. "No, confermo. Anche qui da noi, abbiamo vittorie quotidiane, ma mai di questo spessore. La clientela riesce a portarsi a casa 500 euro, mille, ci sono state anche vincite da 5mila e 10mila euro, ma non eravamo mai arrivati a queste somme. Il bar che dà da lavorare complessivamente a 8 persone, aperto tutti i giorni dalle 5 alle 21, si gode comunque il risultato raggiunto. "Siamo felici per il nostro cliente – conclude Lan –, proviamo soddisfazione quando uno viene da noi e riesce a vincere. Abbiamo anche ricevuto il cartello con scritto ’due milioni di euro’, lo prendiamo come un attestato di fortuna".

E tra gli avventori del bar è iniziata la caccia al fortunato cliente. Il nuovo milionario, comunque, al netto delle tasse, si dovrà accontentare di un milione e 600 mila euro. Non è una magra consolazione, considerando che dal suo portafoglio sono usciti 20 euro. Di sicuro da inizio giugno, la vita di qualcuno è stata sicuramente cambiata.