In duecento al ’Job day’ della Matec: "Obiettivo accrescere la produzione"

"Le risorse più importanti sono le persone". E proprio dalle persone si parte, conoscendole e invitandole a visitare lo stabilimento. Ieri mattina Matec Industries, leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni di filtrazione, trattamento delle acque, ha aperto le porte del production hub di Mulazzo per un ’Job Day’ dedicato a laureati, diplomati e professionisti interessati a entrare nel gruppo. La Lunigiana ha risposto bene, con la presenza di circa 200 persone. L’iter era semplice: compilare un questionario e poi lasciare il proprio curriculum, nella speranza di essere ricontattati. In platea, molti giovani e meno giovani, italiani e stranieri, un pubblico vasto desideroso di entrare in una delle realtà italiane più dinamiche nel settore della filtrazione e del trattamento acque, che sta ampliando la sede lunigianese e quindi vuole inserire le persone giuste, farle crescere, motivarle e formarle. Ieri non è stato l’unico giorno utile per candidarsi, chi volesse può ancora inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo [email protected].

A presentare l’azienda c’erano Piero Ceccon, amministratore delegato, Alex Zigni, direttore vendite, Federico Bonotto per la parte produttiva, Alessandro Tonazzini, responsabile installazione e collaudo, Ilaria Gungi della logistica e magazzino, Gianni Pieroni, responsabile acquisti, Giancarlo Campri per le risorse umane. Non poteva mancare il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa. "Mi fa piacere che Matec abbia scelto Mulazzo e sia in fase di espansione - ha detto - è alla ricerca di talenti per sostenere un percorso di crescita, potenziare lo stabilimento e farlo diventare ancora più importante all’interno del mercato. Invito tutti a inviare la propria candidatura". Tutti i partecipanti hanno visitato il polo produttivo di Mulazzo, aperto nel 2022. Oggi l’organico supera le 200 persone e sono oltre venti le posizioni già aperte, concentrate in area Operations: acquisti e logistica, ufficio tecnico, programmazione della produzione, controllo qualità e i reparti di montaggio, verniciatura e saldatura. Si cercano ingegneri gestionali, meccanici ed elettronici, periti meccanici, meccatronici, elettronici, elettrotecnici e chimici, senza distinzioni tra neodiplomati, neolaureati o profili con esperienza equivalente. "Abbiamo avuto un’ottima affluenza - ha detto Piero Ceccon - le nostre necessità sono trasversali, cerchiamo figure diverse perché vogliamo accrescere la produzione a Mulazzo, è un’opportunità enorme per la Lunigiana".

"Inizialmente ci occupavano solo di servizi e assistenza - ha aggiunto uno dei fondatori, Massimo Bertolucci - poi abbiamo iniziato con la produzione di macchinari, con un polo a Mulazzo. Abbiamo aperto le nostre porte per farci conoscere e per conoscere persone da assumere". Lo ha spiegato semplicemente sua figlia Olimpia, leggendo un piccolo pensiero. "Matec è un ottimo posto per lavorare - ha detto emozionata - conta persone da tutto il mondo. Hanno imparato tanto negli anni e la Matec ha imparato tanto da loro".

Monica Leoncini