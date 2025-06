Matec assume, ’job day’ per i candidati

Matec apre le sue porte e assume. Sabato 14 giugno, dalle 9.30 alle 13, Matec farà conoscere il proprio production hub di Mulazzo per un ’Job day’ dedicato a laureati, diplomati e professionisti, interessati a entrare nella squadra di una delle realtà italiane più dinamiche nel settore della filtrazione e del trattamento acque. La sede principale nella nostra provinvia è a Massa in via Aurelia Ovest. L’evento sarà a ingresso libero, senza scaletta: chiunque potrà conoscere i responsabili di funzione, visitare i reparti di saldatura, verniciatura e assemblaggio e consegnare il proprio curriculum direttamente al team delle Risorse umane.

Fondata nel 2004, Matec ha costruito la propria crescita puntando su innovazione tecnologica e vicinanza al cliente, è stato un percorso scandito da tappe decisive, fra cui l’apertura nel 2022 del nuovo polo produttivo di Mulazzo, scelta che testimonia la fiducia dell’azienda nel potenziale della Lunigiana e la volontà di contribuire concretamente al suo rilancio occupazionale. Oggi l’organico, globalmente, supera le 200 persone e sono oltre venti le posizioni già aperte, concentrate in area Operations: acquisti e logistica, ufficio tecnico, programmazione della produzione, controllo qualità e i reparti di montaggio, verniciatura e saldatura.

Le candidature cercate spaziano da ingegneri gestionali, meccanici ed elettronici a periti meccanici, meccatronici, elettronici, elettrotecnici e chimici, senza distinzioni tra neodiplomati, neolaureati o profili con esperienza equivalente. Il mercato continua a premiare le soluzioni sviluppate da Matec e l’azienda prevede un tasso di crescita annuo a doppia cifra. Questa traiettoria dovrebbe portare, nell’arco di tre, quattro anni, a superare la soglia dei 250 dipendenti a livello globale con una grossa fetta dell’organico collocata nella provincia di Massa-Carrara e a raggiungere, secondo i business plan, i 100 milioni di euro di ordini entro il 2028, grazie a investimenti costanti in ricerca, sviluppo e capacità produttiva.

"Il ’Job day’ sarà un’occasione informale per mostrare come si lavora in Matec e per ascoltare dal vivo le aspirazioni di chi vuole costruire con noi il futuro della tecnologia applicata alla sostenibilità – sottolinea l’amministratore delegato Piero Ceccon –. Crediamo in questo territorio e crediamo che i grandi progetti nascano dall’incontro fra competenze e passione. La partecipazione non richiede registrazione preventiva, ma candidati che lo desiderano possono comunque anticipare il proprio curriculum". L’indirizzo è [email protected]. Il team Matec aspetta gli interessati nello stabilimento di Mulazzo in località Boceda".

Monica Leoncini