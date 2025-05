Una finestra sul lavoro. Gli studenti ’promossi’

Il primo colloquio di lavoro, senza ansie ma con una rete di contatti e preparazione che rende tutto molto più semplice. Insomma un “buona la prima” che segna una importante sinergia fra mondo della scuola e imprese con l’abile regia di Arti, il centro per l’impiego della Regione Toscana. Il “Talent job day” si è svolto, per il terzo anno consecutivo nella sede dell’Itis Galilei e per la prima volta anche allo Zaccagna. Sono dieci le aziende che hanno aderito all’iniziativa curata da Arti Centro impiego Massa Carrara dai servizi orientamento e incontro domanda/offerta di lavoro in collaborazione con Iis Zaccagna Galilei, che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi quinte.

L’iniziativa è stata illustrata dal vicepreside Luca Bardini che ha ricordato l’importante risultato della scorsa edizione, coronata dall’assunzione di alcuni studenti. Cristiana Dal Pra, responsabile dell’orientamento scolastico di Arti , ha sottineato l’obiettivo del Talent day e cioè quello di cimentarsi nei colloqui di lavoro già prima della fine del percorso scolastico. Gerardo Grassi, responsabile del servizio che incrocia domande e offerte sotto l’egida di Arti, ha ricordato ai ragazzi l’importanza delle competenze trasversali: la voglia di lavorare e la capacità di ambientarsi nell’ambiente di lavoro. Queste le aziende che hanno partecipato al Talen job day: Ambiente spa, Skf, Aero service technologies Italy, Gamma software, Sinergy, G. Services, Dazzini srl, Binelli service, Ag automazione, Open fiber. Sul territorio ci saranno altre iniziative sul territorio, dal momento che da parte delle aziende, grazie al grande lavoro di Arti, sono pervenure molte richieste.

(Nelle foto i ragazzi a colloquio, sotto i responsabili di Arti all’Itis)