Un torneo per Gabriel e Riccardo. Omaggio ai ragazzi scomparsi

Gabriel e Riccardo non saranno dimenticati. E tutti i ragazzi e le ragazze che frequenteranno il campetto di Filetto potranno pensare a loro, praticando lo sport che amavano tanto. Il calcio. La frazione del Comune di Villafranca ospiterà per il terzo giorno consecutivo un evento sportivo e di solidarietà, il secondo Torneo del cuore, promosso dal Circolo Anspi. E’ pensato per ricordare il 16enne Gabriel Alibeaj, morto tragicamente in un drammatico incidente mentre stava rientrando a casa e Riccardo Caroli, anche lui scomparso troppo presto e rimasto nel cuore di chi lo conosceva. Entrambi amavano il calcio e gli amici hanno pensato di organizzare qualcosa per loro. Dopo il successo della giornata dello scorso anno, stavolta sono tre i giorni di sport in amicizia. L’esordio venerdì pomeriggio con le prime partite disputate tra le squadre anni 2003-2010, ieri sfide con squadre dal 2011 al 2018 e per finire oggi gli anni dal 2003 al 2010, una partita adulti alle 18 e le premiazioni. In totale coinvolti 150 appassionati di calcio: ragazzi e ragazze di tutte le età. Da Milano è pure arrivata la squadra dell’oratorio Centro educativo Addolorata in Morsenchio. Ci saranno stand gastronomici con panini con porchetta, wurstel, prosciutto crudo, patatine fritte, crepes alla Nutella, birra, bibite e acqua. Stamani alle 11.15 una messa dedicata a Gabriel e Riccardo, ma anche a Laura, Barbara e Michele, tutti scomparsi prematuramente. Ma mai dimenticati.

M.L.