Con un Gratta e vinci da dieci euro incassa due milioni

Perugia, 13 giugno 2024 - "Qui vinti 2milioni di euro", recita il cartello giallo a caratteri cubitali. Già due milioni. La dea bendata quella vera che forse ti cambia la vita, questa volta ha bussato al Bar "Le Querce", all'area di servizio della E45, prima dello svincolo per san Martino in Campo. Prodigi del Gratta & Vinci con un biglietto "New Bonus Tutto per Tutto" costato a chi l'ha acquistato appena dieci euro.

"Non sappiamo chi sia il fortunato o la fortunata - dicono Sofia e Noemi - qui passano ogni giorno centinaia di persone. Chi si ferma per fare rifornimento, chi approfitta per una pausa caffè e ci abbina una schedina". Impossibile insomma fare una previsione sul vincitore della cifra milionaria, anche perché si tratta di un punto di passaggio frequentato da tanti automobilisti anche non umbri.

"E' impensabile - aggiungono le ragazze - . Lo sa quanti Gratta & Vinci vendiamo ogni giorno? Sopra i mille euro.." C'è allegria nel locale. Le Querce, a Perugia e dintorni, sono famose anche perché una volta c'era un ristorante dove si mangiava genuino e i camionisti erano di casa. Ora va forte per le colazioni e gli spuntini. "Da stamattina - concludono da dietro il bancone Sofia e Noemi - abbiamo avuto una fila interminabile di clienti. In città si era sparsa la voce del colpo grosso e molti sono venuti a tentare di nuovo la sorte. Il locale aveva registrato altre vincite, ma mai cifre di questo tenore".