“Ma ho vinto davvero?” e sviene. Tre milioni di euro con un gratta e vinci, la gioia del pensionato: “Vi farò un regalo”

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Non ci poteva credere che sotto a quel 32 ci fossero ben tre milioni di euro. È la straordinaria vincita di un pensionato settantenne aretino, la cui vita è cambiata radicalmente tre settimane fa, quando ha deciso di comprare un gratta e vinci alla tabaccheria Gagliardi, nel centro commerciale dell’Ipercoop di Arezzo, in via Amendola.

I titolari della Tabaccheria

“È un cliente abituale da noi, e ogni tanto acquista un gratta e vinci,” racconta Marco, il titolare della tabaccheria. “Quel giorno aveva scelto ‘La grande vincita’, un biglietto dal valore di 15 euro.” Non avrebbe mai immaginato che questo semplice tentativo potesse trasformarsi in un colpo da sogno, rendendolo milionario. Il pensionato anche quel giorno, con un gesto automatico, ha grattato il biglietto. Sotto il cartoncino è apparso il numero 32, accompagnato dalla scritta che annunciava tre milioni di euro. “Il cliente lo ha guardato e riguardato, poi si è rivolto a mio figlio: ‘Ma ho vinto davvero?’ ha chiesto,” ricorda Marco con un sorriso.

Il figlio, accortosi della potenza della vincita, si è avvicinato per confermare la notizia incredibile. “Il cliente si è appoggiato al bancone, ha avuto un mancamento, tanto che mio figlio lo ha sorretto, fino ad abbracciarlo,” continua il titolare. Un momento di gioia e incredulità che ha segnato un cambiamento profondo nella vita del pensionato, che, ancora scosso dall’emozione, ha sussurrato un semplice, ma sincero “Grazie”.

Dopo aver recuperato la lucidità, il vincitore ha poi aggiunto: “Quando riscuoterò, vi farò un regalo.” Marco, da parte sua è già felice: “Per noi è bellissimo anche solo sapere di aver cambiato la vita di una persona“. Non è la prima volta che nella tabaccheria Gagliardi avviene la “magia”. Negli scorsi anni si sono già registrate due vincite significative, da due e da un milione di euro. Straordinarie somme che stanno creando un’atmosfera di attesa e speranza tra i clienti, che ora si affollano nella tabaccheria con la speranza di replicare il successo del pensionato. Questo particolare biglietto, ‘La grande vincita’, offre due modalità di gioco.

La prima è un’area principale, mentre la seconda è un “gioco bonus“, che permette di moltiplicare le possibilità di vincita. Nel gioco principale, il partecipante deve scoprire i sei “numeri vincenti“ nascosti dietro l’immagine di cinque scudi dorati e blu, ciascuno con una stella dorata al centro. Inoltre, c’è uno scudo speciale con la scritta “bonus x5“.

L’obiettivo è trovare una corrispondenza con i numeri riportati nella sezione “i tuoi numeri“, che sono celati sotto venti cerchi dorati. Se uno dei “numeri vincenti“ appare tra “i tuoi numeri“, si vince il premio corrispondente.

E così è stato per il nostro fortunato vincitore: sotto uno scudo, ha trovato il numero 32, legato a quella cifra straordinaria di tre milioni. La vita del pensionato non sarà più la stessa, e le sue nuove possibilità lo porteranno a esplorare sogni e progetti che prima sembravano irraggiungibili. Questo denaro potrebbe significare viaggi, la realizzazione di desideri a lungo accantonati, o anche un aiuto per la famiglia. La sua storia è un promemoria del potere del caso e della fortuna, e di come una semplice decisione possa cambiare per sempre il corso della vita.