Con un biglietto da 15 euro vince 3 milioni. Straordinario colpo di fortuna ad Arezzo

Arezzo, 20 febbraio 2025 – La fortuna bacia Arezzo, precisamente in viale G. Amendola 15, un Gratta e Vinci "La Grande Occasione" ha regalato una vincita straordinaria da 3 milioni di euro. Il biglietto, del valore di 15 euro, ha trasformato un semplice tentativo in un colpo da sogno, rendendo milionario un fortunato giocatore.

Una cifra stellare quella di tre milioni di euro, già vinta l’anno scorso al Super Enalotto al Bar dei Bastioni. Sempre restando in tema di fortuna, anche se a cifre molto più contenute, proprio pochi giorni fa, il 12 febbraio, sempre in città sono stati vinti 50mila con un grattino da appena 20. E’ quanto è successo alla tabaccheria Giotto di Luca Bracciali, concessionario per la distribuzione dei giochi della IGT.