Biglietto da 50mila alla tabaccheria Giotto. La vincita con una giocata da 20 euro

AREZZONon sono certo i tre milioni della vincita al Super Enalotto che avvenne lo scorso anno al Bar dei Bastioni, ma anche di 50 mila euro ci si può accontentare, specie quando per vincere se ne sono spesi appena 20. E’ quanto è successo alla tabaccheria Giotto di Luca Bracciali, concessionario per la distribuzione dei giochi della IGT. Il proprietario non sa chi è stato baciato dalla fortuna con il biglietto vincente "100X". Chissà se da quel grattino il cliente ha tolto la patina argentata in tabaccheria, magari con il sottofondo dei lavori di ristrutturazione della piazza, o se lo ha fatto comodamente seduto sul suo divano. Si tratta comunque di qualcuno che tentato la sorte per cambiarsi la vita, come capita a tanti di questi tempi, con la crisi che imperversa e i soldi che latitano. Sicuramente 50 mila euro non sono sufficienti per stravolgerti la vita, ma di certo possono rappresentare un ottimo inizio dell’anno. Ora il fortunato dovrà pensare a cosa farne. Certo 50 mila euro fanno sempre comodo, ma chissà che non siano finiti nelle tasche di chi ne aveva davvero bisogno. La Tabaccheria Giotto non è nuova a queste fortunate vincite. E’ di settembre scorso quella di 100 mila euro, con un gratta e vinci di appena 5 euro che ha reso felice la signora che quella mattina aveva deciso di tentare la fortuna.