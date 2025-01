’Gratta’ e vince cinque milioni. Colpo grosso a Santa Maria: "Può essere una persona del posto"

Una vincita da 5 milioni di euro al Gratta e Vinci. E’ caccia al fortunato che ha acquistato un biglietto della lotteria istantanea "Ultra Numerissimi" da 20 euro e che, grattando ha scoperto la vincita, la massima consentita dall’importo speso per l’acquisto. Il tagliando è stato acquistato, questa settimana, al Bar Rocchi, al civico 55 di via Giuseppe Saragat nella zona Peep della cittadina della Porziuncola. Un locale molto frequentato soprattutto da una clientela locale, ma anche da persone di passaggio che vi fanno sosta e turisti.

Una ‘voce’ che si era diffusa sin dai giorni scorsi, ma senza l’ufficialità. Che si è avuta nella tarda mattinata quando i titolari, la famiglia Rocchi – che oltre al bar di via Saragat ne ha un altro in via Los Angeles - hanno esposto un cartello con "Vinti qui 5 milioni di euro". "Siamo felici, commossi, per questa vincita – spiegano i titolari del bar -. Una situazione senza precedenti, una cosa del genere non era mai accaduta anche se avevamo avuto altre vincite, ma non di questo livello. Siamo dunque contenti per il fortunato che ha ottenuto un premio di questa portata. L’ufficialità è arrivata solo nella tarda mattinata di venerdì, ma sin da quando abbiamo aperto circolava questa voce del fortunato vincitore che, con venti euro, grazie al gioco ‘Ultra Numerissimi’ ha ottenuto la somma di 5 milioni".

Con l’arrivo dell’ufficialità sono scattati i festeggiamenti, con i brindisi e la foto di rito con la quale la famiglia Rocchi ha annunciato quanto accaduto. "Il vincitore? Impossibile stabilirlo – concludono i titolari del bar fortunato – La nostra è una clientela variegata, gente della zona, persone di passaggio, gente che si muove per lavoro, turisti". Ma c’è chi aggiunge: è uno di noi. Di certo, chi ha vinto ha centrato un colpo clamoroso: stando a quanto riporta il sito grattaevinci.com il primo lotto da oltre 22 milioni di pezzi di Ultra numerissimi, messo in commercio a fine 2023, conteneva soltanto due biglietti in grado di far portare a casa 5 milioni di euro, ovvero il premio massimo. E uno dei due è proprio quello acquistato al bar Rocchi di Santa Maria degli Angeli.

Maurizio Baglioni