"Perdita patrimoniale". Dura la replica

TERNI Medicina Democratica denuncia la "perdita patrimoniale del Comune di Terni dopo la demolizione dello stadio comunale Liberati e relativi problemi dell’ ente in materia di bilancio"

"Lunedì (oggi ndr) in consiglio comunale verrà votata una delibera relativa all’ inserimento nel pef (piano economico e finanziario) di un passaggio inerente alla copertura finanziaria del progetto stadio-clinica, passaggio propedeutico rispetto alla firma della convenzione tra il Comune e la Ternana calcio – così l’associazione – . Abbiamo potuto leggere, sempre negli organi di stampa, la nota presentata dal Rup del progetto stadio-clinica e dalla dirigente comunale competente in materia economica e finanziaria. Abbiamo trovato questa nota sconcertante visto che essa dichiarava che “c’era il nulla osta da parte del Comune perché questa opera era off topic ovvero fuori dal bilancio comunale dato che l’ opera sarà finanziata con fondi privati“.

"Perché non hanno inserito nella loro nota il riferimento alla perdita patrimoniale che avrà il Comune in seguito alla demolizione dello stadio comunale Libero Liberati? – continua l’associazione rivolgendosi ai dirigenti comunali citati – Sono entrate che il Comune non potrà più avere e tutto ciò avrà gravi ripercussioni in materia di bilancio comunale da qui ai prossimi anni. Perché un’ operazione finanziata interamente con fondi privati ha la necessità di fare parte del piano triennale economico e finanziario del Comune?".

Sui social è bufera. "Ritengo questa uscita di questa pseudo sigla di sinistra più che vergognosa, un’ emerita cretinata", così in un lungo e velenoso post il consigliere regionale Enrico Melasecche (Lega), ex assessore. "Il Pd non ha mai voluto l’operazione stadio-clinica . Tutti gli interventi da Paparelli a oggi hanno cercato di sabotare un’operazione intelligente che ho sempre difeso in Regione".