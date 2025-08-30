Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaClooney trascina la città a Venezia. Le splendide immagini del Petrarca ma nel film si parla solo di Pienza
30 ago 2025
LUCIA BIGOZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Clooney trascina la città a Venezia. Le splendide immagini del Petrarca ma nel film si parla solo di Pienza

Clooney trascina la città a Venezia. Le splendide immagini del Petrarca ma nel film si parla solo di Pienza

La prima alla Mostra del cinema. L’attore e Adam Sandler protagonisti del lungometraggio "Jay Kally"

La prima alla Mostra del cinema. L’attore e Adam Sandler protagonisti del lungometraggio "Jay Kally"

La prima alla Mostra del cinema. L’attore e Adam Sandler protagonisti del lungometraggio "Jay Kally"

Per approfondire:

È lui, il nostro Petrarca, il teatro dei teatri, sullo schermo della mostra del cinema di Venezia. Ma per chi guarda, sembra Pienza, non Arezzo. Sì, Pienza raddoppia lo scherzetto del Paziente Inglese e Arezzo sta a guardare. Ma è anche vero che il mondo per una sera sta a guardare Arezzo, anche se non se ne accorge. George Clooney, innamorato della Toscana quanto basta, porta la città sotto i riflettori della mostra del cinema più antica del mondo.

E lo fa nella prima serata che conta davvero, la prima dopo la solenne inaugurazione del festival. La carovana di Jay Kelly, il film in parte girato in città, si trasferisce armi e bagagli sulla laguna. Un assalto agli autografi, guidato da Clooney e da Adam Sandler, proprio come nei giorni delle riprese al Petrarca e agli scatti dei fans in delirio davanti all’ingresso: e poi l’attesa per ammirare l’Arezzo di celluloide. Una grande attesa. Le immagini che tutti aspettano arrivano nel gran finale del film.

Eccoli i protagonisti l’uno di fianco all’altro, seduti sulle poltroncine rosse del Petrarca. Il teatro salotto gonfia il petto e lo sguardo sul maxischermo della Sala Grande, il sancta sanctorum della Mostra. Lì, sul palcoscenico dove ruggiscono i "leoni", d’oro perfino, il carosello dei palchi del teatro campeggia, da quello reale al centro dell’anello al loggione degli applausi e dei fischi. Questa è casa nostra, verrebbe voglia di gridare dalla platea: ma nessuno lo sa. L’unica città citata dal buon Clooney è lei, la onnivora Pienza.

"Scendo alla stazione di Pienza" sussurra Clooney come se la città dei papi avesse sorpassato Creti e Rigutino sul traguardo di Medioetruria. E così anche il Petrarca sembra il gioiello della Val d’Orcia, come gli affreschi di Piero nel fil "Il paziente Inglese" a tutti erano apparsi dipinti e conservati a Pienza invece che ad Arezzo. Il cinema dà, il cinema toglie: i titoli di coda restituiscono oneri e onori alla città. Ma chi li vede mentre un vortice di applausi, perfino più di quelli meritati, avvolge Clooney in una nuvola dove tutto è uguale. E non resta che aspettare il finale del festival.

Quando un altro Piero vendichera gli affreschi: il Piero della Resurrezione di Sansepolcro. Il protagonista di "Come ti muovi sbagli" si immergerà nei colori dell’artista, entrando e uscendo proprio dalla porta del museo. Ma quello è un film italiano, firmato da un Gianni Di Gregorio che da noi gioca in casa. Meno gigione di Clooney ma più informato sul cuore della grande bellezza.

Quella che Clooney e Sandler hanno assaporato pure nella trasferta aretina: il Petrarca è stato scelto come location perfetta per le scene che cuciono la trama del film e nel sublimano l’epilogo. Scene che gli aretini non dimenticano, quando i due attori di Hollywood si sono palesati in via Guido Monaco. Sorrisi, qualche stretta di mano al volo nei tempi strettissimi e austeri delle riprese, qualche selfie, ma grande cordialità e sopratutto il piacere di essere tra la gente di una città speciale. Che Clooney e Sandler hanno scoperto e apprezzato. Una città che in queste sere veneziane, sale alla ribalta e sfila sul red carpet più prestigioso. Certo, non tutti sanno che è lei, la bella Arezzo.

Ma l’impronta è inconfondibile, come quel gioiello tra i gioielli di "famiglia": il Petrarca. E allora poco importa se Clooney cita Pienza e non Arezzo nella serie delle interviste di "d’ordinanza", perchè anche chi non sa nulla della città di Piero, in una sala cinematografica potrà scoprirla attraverso i luoghi che il film valorizza. Magari lasciandosi stregare dal fascino della città d’arte e dall’entusiasmo della scoperta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata