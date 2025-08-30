Incidente alla guida dell’auto a 88 anni. Muore dopo un mese e mezzo di agonia

È morto dopo oltre un mese e mezzo di agonia Giuseppe Polvani, 88 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto l’11 luglio scorso a Manciano di Castiglion Fiorentino. L’uomo, che ancora aveva la patente si era scontrato con un’altra vettura nelle prime ore del mattino. L’incidente si è verificato sulla strada comunale che collega Manciano a Castroncello, nelle vicinanze dell’ex zuccherificio.

Inizialmente le condizioni di Polvani non sembravano destare particolare preoccupazione: trasportato in codice giallo a Siena, era cosciente e non appariva in pericolo di vita. Le informazioni iniziali, infatti, non facevano prevedere un esito così tragico, tanto che l’episodio non aveva ricevuto particolare attenzione da parte delle cronache locali.

Tuttavia, le complicazioni insorte nelle settimane successive al ricovero hanno progressivamente aggravato il quadro clinico dell’anziano. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale senese, Polvani era stato trasferito in un’altra struttura della provincia per proseguire le cure, ma le sue condizioni si sono deteriorate fino al decesso, avvenuto dopo circa 30 giorni dall’uscita dall’ospedale di Siena. La notizia della sua scomparsa, giunta oggi, chiude un’agonia durata oltre un mese e mezzo, lasciando un velo di tristezza in chi lo conosceva.

Giuseppe Polvani, nato nel 1937, aveva quasi novant’anni ma era ancora in possesso di regolare patente di guida, un dettaglio che testimonia la sua autonomia e il suo spirito attivo nonostante l’età avanzata. L’uomo, che in passato aveva lavorato per una multinazionale e ora era in pensione, non era sposato e non aveva figli.