Tomasi parte da Sansepolcro: "Il ribaltone? Noi ci crediamo"

"Il ribaltone in Toscana? Noi ci crediamo". Così Alessandro Tomasi, il sindaco di Pistoia candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e anche una lista civica) si è presentato a Sansepolcro, città che ha scelto come partenza della campagna elettorale in vista del 12 e 13 ottobre. Il ritorno del sole dopo una giornata incerta ha favorito ieri pomeriggio l’afflusso di persone a Porta Fiorentina, assieme ai vertici aretini del partito di Giorgia Meloni, ai sindaci di quasi tutti i Comuni della Valtiberina e ai candidati consiglieri di coalizione del comprensorio: Laura Chieli (FdI), Carlo Menci (Fi) e Alfredo Romanelli (lista civica).

È stata la prima volta che un aspirante governatore del centrodestra si è recato di persona nella città di Piero della Francesca e con idee chiare, specie sulla sanità: "Cercherò di togliere quell’aumento di 200 milioni di euro, voluto dalla giunta attuale, che serve per colmare il disavanzo – ha detto Tomasi – e ciò ha costretto a operare un aumento dell’Irpef. Togliere quindi l’Irpef, obiettivo che inseguiamo, significa di conseguenza colmare le perdite della sanità, che deve tagliare gli sprechi e non i servizi. C’era una promessa nel passaggio da dieci a tre Asl: quella di risparmiare le risorse e di efficientare i servizi; invece, sono aumentati i costi. I territori del sud della regione incidono di meno sulla politica sanitaria e a volte non vi è condivisione sulle scelte; di qui l’esigenza del referendum, che mette in dubbio il sistema delle macroaree e che vuole dare più potere ai sindaci".

Tomasi ha posto l’accento anche sulla rete delle infrastrutture ("Individuare le priorità e concentrarsi su quelle che garantiscono lo sviluppo", ha sottolineato) e soprattutto sui giovani, che studiano e si formano per poi abbandonare la terra di origine, poiché non attrattiva per le loro aspettative professionali: "È necessario invertire questa tendenza all’esodo, rendendo la Toscana una realtà produttiva importante", ha aggiunto. L’avvio dal lembo più a est della Toscana è stato un segnale inequivocabile di attenzione anche verso le aree cosiddette periferiche: "Non esistono distinzioni a livello di considerazione fra aree metropolitane e aree marginali, perché per noi ogni angolo di regione deve godere di pari dignità", ha concluso Tomasi.

Claudio Roselli