Regionali, tappa biturgense. Appuntamento con Tomasi che apre la campagna elettorale

Cronaca
CronacaRegionali, tappa biturgense. Appuntamento con Tomasi che apre la campagna elettorale
29 ago 2025
CLAUDIO ROSELLI
Cronaca
SANSEPOLCROInizia a Sansepolcro la campagna elettorale di Alessandro Tomasi (nella foto), il candidato del centrodestra che sfiderà Eugenio Giani alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi in Toscana. L’appuntamento è per le 18 di oggi nel largo di Porta Fiorentina e giunge ad appena quattro giorni di distanza dall’ok ufficiale alla sua candidatura, maturata al termine del vertice fra il vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Francesco Michelotti; il sottosegretario Patrizio La Pietra; il coordinatore delle Lega, Luca Baroncini; l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci; il coordinatore toscana di Forza Italia, Marco Stella; il deputato di Noi Moderati, Alessandro Colucci e il suo vice, Luca Briziarelli. Iscritto a Fratelli d’Italia dal 2013 dopo aver iniziato il suo percorso politico con Alleanza Nazionale e proseguito con il Popolo delle Libertà, Tomasi è sindaco di Pistoia dal 2017, quindi sta svolgendo il secondo mandato. In ambito politico, è il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni. Sulla sua figura, c’è la convergenza del centrodestra unito. "La rivoluzione del fare" è il filo conduttore della campagna elettorale di Tomasi, sceso in campo con l’intenzione di dare una svolta alla regione. Il fatto di iniziare a Sansepolcro il suo cammino verso l’appuntamento di ottobre sta a significare anche una forma di attenzione verso le realtà periferiche della regione. Non dimenticando un particolare: fra i candidati consiglieri di Fratelli d’Italia c’è anche una esponente di Sansepolcro, Laura Chieli, consigliere di minoranza a Palazzo delle Laudi. "E’ stata una serie di circostanze favorevoli a portare Tomasi qui a Sansepolcro – ha detto la stessa Chieli – anche se il nostro partito si era impegnato per averlo nel corso della campagna elettorale". Ovviamente, dopo Tomasi – che illustrerà le linee guida del programma di coalizione – la stessa Chieli prenderà la parola sul palco.

A proposito di campagna elettorale e di centrodestra, un altro incontro molto atteso – vista la caratura del personaggio – è quello di sabato 6 settembre, sempre a Sansepolcro, nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi con inizio alle 18.30: ci sarà infatti il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, che tratterà il tema "Un’altra Europa è possibile", al quale ovviamente i cittadini sono stati invitati a partecipare. A introdurre Vannacci sarà il vicesindaco di Sansepolcro, Riccardo Marzi, mentre il compito di moderatore è stato affidato al presidente del consiglio comunale, Antonello Antonelli.

C.R.

© Riproduzione riservata

Elezioni Regionali