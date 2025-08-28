Inizia la campagna di Tomasi. FdI allestisce i Gazebo Tricolore

"Siamo al fianco di Alessandro Tomasi nella sua Rivoluzione del Fare". Con l’ufficializzazione del candidato a governatore della Regone Toscana da parte del centrodestra – ovvero il sindaco in carica a Pistoia capace di strappare per la prima volta dal dopoguerra la città al centrosinistra e di farsi confermare cinque anni dopo – parte la campagna elettorale di Fratelli d’Italia, di cui Tomasi stesso fa parte.

In attesa della ufficializzazione delle liste, dove ci sono ancora alcune incertezze sui nomi dei candidati, sono quattro gli appuntamenti dei prossimi giorni con i "Gazebo Tricolore" organizzati dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Lucca, in collaborazione con i coordinamenti comunali ed i circoli del territorio, e che si terranno a Castelnuovo Garfagnana, Viareggio, dove sarà presente anche lo stesso Tomasi, Borgo a Mozzano e Villa Basilica.

I quattro appuntamenti in programma si terranno: oggi, giovedì 28 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 13 in piazza Umberto I a Castelnuovo Garfagnana; sabato 30 agosto dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Campioni a Viareggio e in piazza Pietro Palagi a Borgo a Mozzano e domenica 31 agosto dalle ore 9 alle ore 16 sull’Altopiano delle Pizzorne a Villa Basilica.

"È stata un’estate densa di appuntamenti – spiega il coordinatore provinciale di FdI, Riccardo Giannoni; che salvo colpi di scena non correrà alle elezioni – su tutto il territorio, non solo nelle località di villeggiatura. Ma non abbiamo ancora finito, anzi con l’ufficialità della candidatura di Alessandro Tomasi alle prossime elezioni regionali saremo ancora più impegnati nell’incontrare i cittadini. I Gazebo Tricolore ci portano in mezzo alla persone e ci danno la possibilità di ascoltarli, rispondere alle loro richieste e confrontarsi sul lavoro che stiamo portando avanti sia sul territorio che a livello nazionale. Ma sono anche l’occasione per parlare della Toscana che vogliamo costruire insieme. La Toscana ha bisogno di un cambiamento netto dopo anni di gestione monocolore che ha portato ad una staticità che non rende giustizia né al territorio, con le sue bellezze, né ai toscani. Siamo certi che, se gli verrà concessa fiducia, Tomasi saprà rilanciare la nostra straordinaria terra. Il periodo delle parole e delle promesse vuote è finito, serve una rivoluzione, fatta di concretezza, di ascolto, di presenza e di buon governo. Serve, in sintesi, "la Rivoluzione del Fare".

