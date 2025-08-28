Risse e pregiudicati. Bar di Capannori chiuso per motivi di sicurezza

Risse e aggressioni frequenti all’interno del locale: stop temporaneo per un bar di Capannori diventato punto di ritrovo di diverse persone con precedenti penali. Su proposta della compagnia carabinieri di Lucca, il questore, Edgardo Giobbi, ha firmato un provvedimento di sospensione delle licenze per la somministrazione di alimenti, bevande (anche alcoliche) e per l’attività di giochi leciti per l’esercizio attenzionato già da tempo dalle forze dell’ordine. La decisione, basata sull’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), è stata notificata al titolare del locale lo scorso 25 agosto e prevede la chiusura per 15 giorni.

Alla base della sospensione ci sono stati numerosi controlli dei carabinieri, che hanno evidenziato come il bar fosse diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali di vario genere: reati contro la persona, contro il patrimonio, legati al mondo della droga, ma anche violazioni in materia di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

A questo si aggiungono poi le ripetute infrazioni al codice della strada e la presenza di clienti sottoposti a misure di prevenzione personali. Ma non solo.

Il locale, secondo quanto rilevato dai carabinieri e in base alle segnalazioni dei residenti della zona, non solo sarebbe frequentato regolarmente da soggetti considerati pericolosi per l’ordine pubblico, ma in diverse occasioni al suo interno si sarebbero verificati anche episodi di violenza, tra cui risse e aggressioni con feriti e prognosi superiori ai 15 giorni, che hanno richiesto in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine. Una situazione che ha spinto lunedì scorso il questore di Lucca a intervenire con il provvedimento di sospensione della licenza, che implica la chiusura temporale di 15 giorni per il locale di Capannori.

Jessica Quilici