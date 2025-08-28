Un fine settimana di shopping all’insegna del mercatino “Arti e Mestieri” che torna in piazza San Giusto e piazza XX Settembre, sabato e domenica, dopo la parentesi in piazza Anfiteatro dovuta ai concerti del Summer Festival; organizzato da Confesercenti Lucca, offre stand di artigiani-artisti che svolgono questa attività in maniera professionale presentando creazioni davvero uniche.

Negli stand, tutti allestiti in modo artistico con drappi e coperture di stoffa, gli operatori propongono i loro prodotti che vanno dalle ceramiche ai cappelli, ai quadri e pitture artistiche su sassi e tessuti, gioielli lavorati in rame, argento, ceramica e uncinetto, prodotti naturali come saponi e oli essenziali, penne stilografiche con lavorazione al tornio, borse cinture bracciali in pelle fino al miele e prodotti di apicoltura e lavanda.

“Arti e Mestieri è sicuramente un fiore all’occhiello dell’offerta mercatale della nostra città – si legge in una nota di Confesercenti Lucca – con pochi paragoni anche nelle città vicine. Si caratterizza da creazioni uniche, interamente realizzate dagli operatori tutti con regolare partita Iva ed esposti in gazebo che ben si intonano con il contesto delle due piazze. Siamo sicuri che andranno ad arricchire l’attrattività del centro storico lucchese in questi giorni in cui la città è ancora viva per un turismo per fortuna sempre presente. Convinti di puntare sempre ed esclusivamente sulla qualità”.