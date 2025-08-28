"Schiamazzi notturni nei Parchi. I Vigili fino all’una non bastano"

I comportamenti di alcuni gruppi di giovani, che agiscono indisturbati di notte nei parchi pubblici come, ad esempio, il Parco Pandora, hanno assunto tratti preoccupanti. A segnalarlo alcuni residenti di Segromigno esasperati dai continui schiamazzi notturni. A raccogliere la segnalazione il consigliere comunale di Forza Italia Matteo Scannerini e il vicesegretario di FI Pietro Ori lanciano l’allarme: "La situazione sta degenerando e richiede risposte immediate: "Non è la prima volta che questa situazione vive evidenziata – sottolineano –. Il fenomeno, forse, è sottovalutato perché siamo in una frazione, ma la comunità locale è sempre stata serena, mentre oggi si rischia un lento e inesorabile degrado se non si interviene con decisione". Secondo gli esponenti di FI il servizio notturno della polizia municipale fino all’una non basta. "La Municipale è sotto organico – sottolineano Scannerini e Ori – e servono più risorse e più agenti. La nostra mozione per l’introduzione del vigile di quartiere, bocciata dalla maggioranza di sinistra, mirava proprio a dare risposte concrete a queste emergenze. Forza Italia Capannori, continuerà ad interessarsi alla sicurezza dei cittadini".

B.D.C.