Cronaca"Schiamazzi notturni nei Parchi. I Vigili fino all’una non bastano"
28 ago 2025
BARBARA DI CESARE
Cronaca
I comportamenti di alcuni gruppi di giovani, che agiscono indisturbati di notte nei parchi pubblici come, ad esempio, il Parco...

il consigliere comunale di Forza Italia Matteo Scannerini insieme al vice segretario Pietro Ori hanno raccolto l’allarme lanciato dai residenti di Segromigno

I comportamenti di alcuni gruppi di giovani, che agiscono indisturbati di notte nei parchi pubblici come, ad esempio, il Parco Pandora, hanno assunto tratti preoccupanti. A segnalarlo alcuni residenti di Segromigno esasperati dai continui schiamazzi notturni. A raccogliere la segnalazione il consigliere comunale di Forza Italia Matteo Scannerini e il vicesegretario di FI Pietro Ori lanciano l’allarme: "La situazione sta degenerando e richiede risposte immediate: "Non è la prima volta che questa situazione vive evidenziata – sottolineano –. Il fenomeno, forse, è sottovalutato perché siamo in una frazione, ma la comunità locale è sempre stata serena, mentre oggi si rischia un lento e inesorabile degrado se non si interviene con decisione". Secondo gli esponenti di FI il servizio notturno della polizia municipale fino all’una non basta. "La Municipale è sotto organico – sottolineano Scannerini e Ori – e servono più risorse e più agenti. La nostra mozione per l’introduzione del vigile di quartiere, bocciata dalla maggioranza di sinistra, mirava proprio a dare risposte concrete a queste emergenze. Forza Italia Capannori, continuerà ad interessarsi alla sicurezza dei cittadini".

B.D.C.

