Notte Bianca a naso all’insù. Osservazione delle stelle

Si è quasi conclusa l’attesa per la Notte Bianca di Lucca, che sabato 30 agosto torna con l’edizione numero 12 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio, ripropone anche quest’anno un appuntamento ormai classico e davvero suggestivo sulla terrazza di Palazzo Sani (via Fillungo, 121) dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Un’iniziativa dedicata all’osservazione del cielo e i suoi astri, a cura del negozio Centrottica Lucca che a partire dalle 21,15 prevede l’impiego di un telescopio digitale di ultimissima generazione, con annesso maxi schermo, al quale il pubblico presente in terrazza potrà – rimanendo comodamente seduto – collegare i propri tablet o telefoni per osservare in modo nitido stelle e pianeti, con la possibilità di immortalarli grazie all’alta definizione garantita dal telescopio. Una iniziativa particolare, che permetterà ai presenti di osservare fenomeni astrali abitualmente non visibili, adatta a un pubblico di tutte le età.

La partecipazione è gratuita e a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sempre a Palazzo Sani, per tutta la serata, sarà visitabile una mostra – curatrice Benedetta Taddeucci - dedicata agli 80 anni di vita di Confcommercio. Una interessante raccolta di foto e cimeli, che ripercorreranno alcuni dei momenti più significativi del lungo percorso portato avanti da un’Associazione di categoria che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale del territorio. Anche la mostra sarà a ingresso libero.

Programma completo su www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, nonché seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca.