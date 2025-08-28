Torna la “Zamp-Eggiata“. Una domenica di festa con i vostri ‘pelosetti’

Saranno, come sempre, anche i nostri Amici a quattro zampe i protagonisti del settembre lucchese 2025. Domenica 7 settembre, dopo un anno di assenza, torna, giunta alla XII edizione, la “Zamp-eggiata lungo il Serchio: passeggiata lungo il Serchio con il tuo amico quattrozampe” organizzata da Anpana Lucca.

Un evento che, iniziato in sordina nel 2012 con soli 12 cani partecipanti, ha visto incrementare sempre più il numero delle presenze arrivando, nel 2023, a contare oltre 160 amici a quattro zampe iscritti con oltre 300 conduttori.

Alla manifestazione partecipano le razze più svariate, con numerosissimi meticci a farla da padroni, provenienti da tutta Italia (diversi i cani di turisti), dalla Toscana, dalla lucchesia, dalla Garfagnana e dalla Versilia: anche quest’anno la Zamp-eggiata si preannuncia – si augurano i promotori – ricca di concorrenti pronti a ritirare i pacchi omaggio e contendersi i sostanziosi isei premi di categoria. Sono, infatti, previsti gadget per tutti i partecipanti – grazie ai numerosi sponsor dell’evento – ma in ballo ci sono anche regali più consistenti per il cane più giovane, il cane più anziano, il cane più simpatico, il cane residente più lontano e per il binomio con il conduttore più giovane, oltre al Trofeo Nora per il cane più grosso. Conduce la manifestazione l’attrice e presentatrice tv Vania della Bidia.

“La Zamp-eggiata“ è patrocinata dal Comune ed inserita nel calendario Vivi Lucca 2025, è una manifestazione che, ormai, è entrata a pieno titolo negli eventi del settembre lucchese, come dimostra il numero di iscritti ogni anno e la provenienza dei partecipanti non solo dalla Toscana. Con la “Zamp-eggiata” è possibile, con un occhio di riguardo all’ambiente e alla sostenibilità, partecipare con il proprio “pelosetto” per passare una mattina tra la natura nella tranquillità del rinnovato Parco Fluviale. Alla manifestazione sono stati invitati il sindaco Pardini e l’assessore Consani. Come ogni anno Anpana devolverà una parte degli introiti a un’associazione di volontariato che si occupa di assistenza animali: per il 2025 è stata scelta l’Associazione “Sos Animali e Ambiente OdV”. La manifestazione inizierà alle 10,30, ma gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi in anticipo per l’iscrizione, che sarà possibile in loco già a partire dalle 8,30.

Sempre lungo il percorso si troveranno giochi per i cani che potranno essere testati autonomamente dai cani con l’ausilio dei padroni. Anpana ricorda che possono partecipare solo i cani tenuti al guinzaglio e che vige obbligo di utilizzare i sacchettini per le deiezioni dei propri animali. Non sono ammessi cani in calore o aggressivi.

Il costo dell’iscrizione è di 8 euro, comprensivo di un pacco premio per tutti gli iscritti. Per agevolare le operazioni è consigliabile effettuare la pre-iscrizione contattando i numeri 366 2780347 o 333 2837758 o inviando e-mail a [email protected], dove sarà possibile richiedere ogni informazione sulla “Zamp-eggiata”.