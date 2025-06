Solidarietà con i punti del super. Raccolti 7mila euro per i rifugi

Sono amici, quattro, e colleghi di lavoro in un grande negozio con sedi rispettivamente a Campi e Sesto. E una passione, altrettanto grande, per gli animali. Nasce da loro (Irene Degl’Innocenti, Rossella Bruno, Francesco Marchitelli e Marco Cortini) l’idea di dare una mano ai nostri amici a quattro zampe, che ha dato seguito ha quanto già fatto quattro anni fa e che anche questa volta ha avuto un grande riscontro fra amici e conoscenti. Così come nel 2021, infatti, ma con risultati decisamente più importanti, hanno convogliato su un’unica tessera Fidaty dell’Esselunga i tanti punti che altrimenti sarebbero scaduti a fine maggio e che quindi sarebbero andati persi per sempre.

Ancora una volta decisivo l’appello lanciato sui social, che hanno fatto da cassa di risonanza, una sorta di "aiutateci ad aiutare", che ha permesso loro di raccogliere ben 812.000 punti (contro i 144.000 della volta precedente) per un totale di 7.300 euro in buoni sconto (nel 2021 erano stati 1.300).

Una cifra davvero considerevole, con la quale hanno riempito prima alcune stanze delle loro case (li hanno custoditi anche dentro una vasca da bagno) e poi ben tre macchine e un furgone di cibo e prodotti vari per la salute di cani e gatti che sono stati distribuiti a vari enti o persone che si occupano appunto della salvaguardia degli animali: Damiano Monnucchi per le zone di Prato e Pistoia, ‘Il rifugino di Maya’, ‘Scodinzolando per Iside’, ‘Gatti randagi di San Mauro’, Matilde Solenni Mugnai e ‘I ninnoli di Marcella’.

Insomma, una grande iniziativa di solidarietà che ha coinvolto tante persone desiderose di dare una mano ai quattro amici: "Siamo andati oltre le più rosse aspettative – raccontano -, è partito ancora una volta tutto grazie ai social, ma poi in molti ci hanno contattato anche personalmente per aiutare le associazioni o i singoli individui che basano il loro impegno sull’aiuto di cani e gatti abbandonati o, purtroppo, maltrattati". E ancora: "E’ stato un successo travolgente e inaspettato, quindi grazie ancora di cuore coloro che hanno donato e a tutti i colleghi che ci hanno dato direttamente o indirettamente una mano e un supporto per raggiungere questo significativo traguardo".