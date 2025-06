’Arte in negotium’. Commercianti felici: "Le opere con la merce: matrimonio perfetto"

Prosegue il nostro tour nelle vetrine di ‘Arte in Negotium’, la manifestazione di arte contemporanea diffusa giunta alla sua seconda edizione e che coinvolge 41 artisti e altrettante attività commerciali. L’iniziativa ideata da Francesco Bajni e Filippo Rolla è realizzata assieme alla neonata Pro ‘Le vie dell’arte’, e si propone di promuovere il territorio dal punto di vista artistico, commerciale e turistico. Un’iniziativa che nel corso del tempo ha visto molte persone arrivare a Carrara per gustare le opere che sono esposte all’interno dei negozi.

Stavolta siamo andati a parlare con Isabella Caramatti del negozio di abbigliamento Caramatti e Luigi Ricci della Mondadori Bookstore di via Roma, con Lucia Fiori della Gioielleria Fiori e Cesare Bassani del negozio di Bomboniere di via 7 luglio e con Francesca Battella della gioielleria Milani di via Loris Giorgi. Caramatti espone le opere del figlio dei titolari, Gianluca Caramatti. È lui l’autore del dipinto olio su tela ‘Mondo inviolato’ esposto nelle vetrine del negozio di famiglia, che si concentra sul tema del paesaggio riletto in chiave surrealista.

"Arte in negotium è una bella iniziativa e ci auguriamo non solo che venga mantenuta, ma che partecipino sempre più negozi - commenta Isabella Dell’Amico - sarebbe bello fare un percorso permanente che valorizzi i fondi vuoti, così da mantenerli puliti e illuminati". Mondadori ospita invece una scultura di Yoshin Ogata. "Da quando abbiamo aperto le nostre vetrine hanno sempre ospitato le opere degli artisti e dei tanti studenti dell’Accademia che ci chiedono visibilità - commenta Luigi Ricci - della Mondadori -, sanno che mettiamo l’arte in vetrina e ci chiedono di poter esporre le loro opere. L’arte fa parte della nostra libreria e a Carrara è giusto che sia così. Ce ne fossero sempre di iniziative del genere".

La gioielleria Fiori ospita le sculture di Roberto Giansanti. "Sono onorata di avere in vetrina le opere di Giansanti - dice Lucia Fiori - conosco l’artista dai tempi in cui frequentava l’Accademia di belle arti e l’ho sempre seguito. Un grazie al curatore Filippo Rolla che come sempre si spende molto per la riuscita di questa bellissima manifestazione".

Cesare Bassani di Albert tipografia e bomboniere in vetrina ha messo tre opere di Sonia Giorgi, che ben si sposano con le bomboniere. "Mia moglie Cristina ha allestito la vetrina per mettere in risalto le opere - commenta Bassani -. Arte in negotium è una bella manifestazione, semplice ma efficace, un bel matrimonio tra opere e merce". La gioielleria Milani ha messo in mostra le opere di Kenji Takahashi. "Quando ho visto le sue opere ho detto che erano meravigliose - conclude Francesca Battella -. Ho fatto la vetrina cercando di dare risalto alle opere riprendendone anche i colori. È un’iniziativa meravigliosa e a Carrara ne servirebbero di più di queste iniziative".

Alessandra Poggi