Rapina, risse e tumulti: locale pericoloso. Il questore impone la chiusura di 30 giorni

Perugia, 7 giugno 2026 – Risse, rapine, disordini: locale troppo pericoloso e oggetto di grande preoccupazione da parte dei residenti. Così la Polizia di Stato di Perugia, con decreto del questore Dario Sallustio, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico nella periferia perugina, per 30 giorni.

Nell’ultimo grave episodio, avvenuto la notte del 25 maggio, a seguito di una segnalazione di rissa, gli agenti della Volante erano intervenuti nell’esercizio di pubblico spettacolo, che si trova a Ponte Valleceppi, denunciando due minorenni per rapina aggravata in concorso. Durante il blitz delle forze dell'ordine è stato anche arrestato un 19enne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; soggetto che era stato anche denunciato perché trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha indotto il questore ad adottare il provvedimento di stop.