Droga sequestrata e spacciatore in fuga. Cinque provvedimenti di allontanamento

AREZZOProseguono i servizi settimanali ad "alto impatto" predisposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e coordinati dal Questore di Arezzo, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare fenomeni di microcriminalità. Mercoledì, gli equipaggi della Compagnia Carabinieri di Arezzo hanno identificato 75 persone, di cui 22 cittadini stranieri. Durante le verifiche a Campo Marte gli uomini dell’arma hanno trovato sostanza stupefacente – hashish e cocaina – già suddivisa in 18 dosi. La droga, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata abbandonata da uno spacciatore che, alla vista delle pattuglie, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Contemporaneamente, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Mobile, ha effettuato controlli mirati nelle aree cittadine più esposte a episodi di illegalità.L’attività ha portato all’arresto di un cittadino straniero, sorpreso poco dopo aver commesso un furto all’interno della Coop di via Veneto: l’uomo aveva rubato alcune bottiglie di olio, recuperate e restituite al supermercato. Alle operazioni si è affiancata la divisione anticrimine della Questura, che ha notificato cinque fogli di via obbligatori ad altrettante persone con precedenti per reati contro il patrimonio, colpiti dal provvedimento per impedire loro di tornare in città. Il bilancio della giornata conferma come il capoluogo resti al centro di un piano di controllo costante, con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine. Un’azione che, come ribadito dalle istituzioni, non ha carattere straordinario ma rientra nella programmazione settimanale voluta dal Prefetto per garantire ad Arezzo un presidio più capillare e continuo contro degrado e illegalità.