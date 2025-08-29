Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
CronacaSvincolo delle Ville. Lavori completati
29 ago 2025
FRANCESCO TOZZI
Svincolo delle Ville. Lavori completati

Si tratta di un collegamento che consente una circolazione più scorrevole, collegando l’area nord con il centro .

L’inaugurazione dello svincolo delle Ville

L’inaugurazione dello svincolo delle Ville

Si sono conclusi i lavori per il completamento dello svincolo che collega la variante nord-ovest del capoluogo a via delle Ville, un’opera attesa da tempo dalla popolazione terranuovese e che faciliterà l’accesso al centro storico. Si tratta di un collegamento che consente una circolazione più scorrevole, collegando direttamente l’area nord del capoluogo con il centro cittadino e con il parcheggio Prospero Prosperi. L’intervento, realizzato con un investimento di 80mila euro, ha previsto l’inserimento di un impianto semaforico all’intersezione tra via delle Ville e via del Sole, accompagnato dalla posa di tre nuovi punti luce, così da garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni.

"Con la conclusione di questo cantiere – ha spiegato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni – diamo risposta a una necessità concreta della comunità: fluidificare i collegamenti e, al tempo stesso, rendere più sicuro un nodo viario particolarmente frequentato. L’opera contribuisce a migliorare la qualità della mobilità cittadina e a rafforzare l’accessibilità ai servizi scolastici e sportivi, che sono un punto di riferimento per tante famiglie. Con l’inaugurazione – ha concluso – consegniamo alla comunità un’infrastruttura attesa, che sarà immediatamente percepita nella quotidianità degli spostamenti".

L’apertura del nuovo collegamento viario tra via delle Ville e via del Sole consente una viabilità alternativa all’attraversamento del centro, con tempi di percorrenza ridotti soprattutto per chi proviene dalle Ville ed è diretto verso scuole, impianti sportivi e principali aree di servizio. Con la festa del Perdono alle porte, il comando di Polizia Municipale valuterà l’efficacia dell’impianto semaforico e l’emergere di eventuali criticità.

Francesco Tozzi

