Il programma delle asfaltature cittadine. Dopo viale Mazzini, tocca a Simone Martini

Concluso il rifacimento del manto stradale di viale Giusepppe Mazzini, un intervento effettuato con soluzioni tecniche in grado di migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali, aumentando dunque la vita utile della pavimentazione; in orario notturno sono stati anche realizzati gli attraversamenti pedonali e a breve verrà realizzata la striscia di mezzeria. "L’impegno dell’amministrazione – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – proseguirà nei prossimi mesi sulle pavimentazioni stradali, con una serie di interventi programmati che mirano a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade".

Dalla prossima settimana sono previsti interventi di riqualificazione in via Simone Martini; a seguire verranno eseguiti interventi di completamento in viale Don Giovanni Minzoni (da via Nino Bixio a porta Camollia), in via Fiorentina (in corrispondenza degli incroci di viale Achille Sclavo e via Quinto Settano) e in alcuni tratti di viale Sclavo. L’obiettivo è quello di completare gli interventi prima dell’inizio della scuola, per limitare i disagi. Successivamente si interverrà in via Aldo Moro e strada di Vico Alto, via dei Gazzani, Campansi, via Lodovico Consorti e via Dario Neri.