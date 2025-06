Manutenzione strade. Lavori di asfaltatura

A Poggibonsi lavori di asfaltatura in via della Pancole. Prosegue il piano di manutenzioni stradali da parte dell’amministrazione comunale. Dopo il completamento di via Senese (lavori non ancora terminati e che proseguiranno su via Montenero) e il risanamento di una parte di via Montegrappa, di via Giosuè Carducci nel tratto dei 100 passi, quindi di via Liguria e di una parte di largo Friuli nell’area dei Fosci, il prossimo cantiere riguarderà il rifacimento di via della Pancole, area che guarda in direzione nord, tra via Marmolada e la strada di Gavignano. Per consentire le operazioni, si spiega dal Comune, saranno necessarie modifiche temporanee alla viabilità. Per cui, condizioni meteo permettendo, dal 26 giugno al termine dei lavori (ipotizzato per il 3 luglio) dalle 8 alle 18 la viabilità sarà disciplinata a senso unico alternato regolato da semaforo nell’intero tratto. Afferma il vice sindaco Fabio Carrozzino (nella foto): "Anche in questo caso un intervento necessario e atteso. Ringraziamo tutti per la collaborazione, fondamentale per gestire una intensa fase di cantieri che interessa la città, sui sottoservizi a cura dei gestori e nell’ambito del piano straordinario di manutenzione stradale che abbiamo avviato e su cui abbiamo stanziato risorse. Cercheremo di contenere il più possibile i disagi consapevoli che siamo in presenza di opere che finalmente vengono realizzate". Con le variazioni approvate nel settembre 2024, le risorse dedicate alla manutenzione sono state portate a circa 2 milioni di euro, di cui una parte già in porto. La somma di 750mila euro è destinata a interventi di asfaltatura e risanamento stradale su tutto il territorio. Ulteriori 350mila euro sono invece previsti, con stanziamento specifico, per la sistemazione della salita a mattoni di San Lucchese.