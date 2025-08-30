Perché serve il piano casa

Perché serve il piano casa
"Stavano per affogare, così le ho salvate". Il coraggio di Vittoria

La 24enne si è buttata in mare per soccorrere due donne a Milano Marittima. "L’istinto ha preso il sopravvento"

Vittoria d’Alessandro, 24 anni, con Carla Masetti e Sissi Novelli, le due donne tratte in salvo

Per approfondire:

Perugia, 30 agosto 2025 – Quello che probabilmente sarebbe dovuto essere l’ultimo bagno della giornata, si è trasformato in un momento di vera paura per due donne in vacanza nella Riviera. Nel tardo pomeriggio di giovedì Carla Masetti, 67 anni originaria di Arezzo, e Sissi Novelli, 36enne di Brescia, sono state sorprese dalle onde mentre si stavano rilassando in mare a Milano Marittima, finendo al largo e rischiando di annegare. A portarle in salvo è stata una giovane umbra, Vittoria d’Alessandro, 24 anni, che sentendo i richiami di aiuto delle due donne è intervenuta tempestivamente.

Racconta l’accaduto la stessa perugina, in un’intervista ad Umbria TV. "Mi stavo allenando nella palestra dell’Hotel, che stava in riva al mare – ha detto – quando ad un certo punto ho sentito due signore chiedere aiuto. Inizialmente non ho capito bene se fossero davvero in pericolo, o se stessero solamente scherzando perché comunque il mare era sì mosso, ma non mi sembravano in enorme difficoltà. Quindi, sono rimasta un po’ a guardare la scena fino a quando ho capito che la situazione si stava mettendo veramente male. Sono subito corsa in loro aiuto. Il mio istinto di buttarmi immediatamente in acqua per cercare di salvarle, pur essendo vestita visto che mi stavo allenando, ha preso il sopravvento. In un primo tratto l’acqua era bassa, poi c’era una sorta di fossa dove non si toccava più. Le donne stavano proprio lì e nessuna delle due sapeva nuotare. Raggiunte, una di loro era particolarmente nel panico e mi continuava a dire che le veniva da svenire".

Fortunatamente, vista la prontezza della ragazza, è stata una storia a lieto fine. "Sono riuscita a portarle fino alla riva. In quel momento, il mare era molto mosso ed erano state esposte le doppie bandiere rosse. Inoltre, vista l’ora, non c’era nessun bagnino nelle vicinanze e in acqua erano le uniche. Con questo posso dire che il mare è un bellissimo relax, lo so, ma allo stesso tempo può essere molto pericoloso. E’ importante che con determinate condizioni meteorologiche i bagnanti stiano attenti".

