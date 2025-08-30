Un nuovo arresto a Bastia . E’ un pusher di 19 anni

BASTIA UMBRA – Ancora droga nella piazza di Bastia Umbra, ancora un arresto dei Carabinieri della locale Stazione, ancora in azione un pusher con visto trimestrale per turismo, espediente sovente utilizzato per entrare in Italia. Stavolta a finire in manette è stato un diciannovenne di origini albanese fermato per un controllo mentre viaggiava a bordo di una macchina presa a noleggio. Il giovane si è mostrato, fin da subito, nervoso, comportamento notato dai militari che hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e del veicolo. E’stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina, del peso complessivo di 3 grammi e della somma di 790 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Condotto presso la Caserma di Bastia Umbra, il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi, in attesa della celebrazione del "rito direttissimo". L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero presso la Stazione Carabinieri di Bastia Umbra. L’arresto è l’ennesimo risultato dei ripetuti servizi svolti per la prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che nei giorni passati ha portato all’arresto di altri spacciatori. In particolare, nel più recente passato, in episodi distinti, erano finiti in manette due venticinquenni di origine albanese, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestri di cocaina e hashish.