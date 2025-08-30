Polizia locale e sindaca a Madonna Alta

Dopo le numerose segnalazioni ricevute da alcuni residenti, la sindaca Vittoria Ferdinandi ha effettuato un sopralluogo presso la Piramide di Madonna Alta, accompagnata dagli assessori Costanza Spera e Francesco Zuccherini e dal consigliere comunale Antonio Donato, insieme alla polizia locale, Questura, Servizi Sociali e il Cantiere comunale, con l’obiettivo di verificare le criticità della zona e valutare possibili interventi.

“La sicurezza - ha sottolineato la sindaca - non è mai solo un tema di ordine pubblico, ma deve essere affrontata in modo integrato, con il contributo di più competenze e con l’ascolto diretto della comunità e di chi ha bisogno. Per questo oggi abbiamo scelto di unire forze e professionalità diverse, con l’obiettivo comune di migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi”.

Nel corso del sopralluogo sono state raccolte proposte operative e condivise possibili azioni mirate al recupero e alla valorizzazione dell’area, al fine di garantire maggiore sicurezza e un ambiente più accogliente per i residenti. La sindaca ha infine ringraziato gli uffici comunali dei Servizi Sociali e del Cantiere comunale per il supporto, e i cittadini del quartiere “per le segnalazioni puntuali”.