Rafforzata la sicurezza a Montevarchi. Controlli e agenti fino a tarda notte

Dopo l’arrivo di sei nuovi poliziotti nel commissariato di viale Diaz, continua a Montevarchi il potenziamento dei controlli di sicurezza. Per il monitoraggio del territorio è stato ampliato il servizio di Polizia Municipale ed è ripartita la collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Più occhi, dunque, a vigilare sulla città a tutela dei cittadini e dei luoghi. I vigili urbani saranno operativi in due turni settimanali fino alle ore 1 e con due prolungamenti del servizio pomeridiano fino alle 24, garantendo così una copertura serale per quattro giorni alla settimana. A supporto di questo rafforzamento, per una copertura completa, è ripartita anche la collaborazione con le due Associazioni Nazionali dei Carabinieri di Montevarchi e del Valdarno per il monitoraggio nel centro storico e nelle aree pubbliche più critiche.

"La sicurezza è un tema importante e complesso - ha spiegato il sindaco Silvia Chiassai Martini - su cui ci siamo spesi molto in questi anni. Per quanto di nostra competenza, ritengo fondamentale l’impegno della nostra Polizia locale e la sinergia con le forze dell’ordine, grazie al lavoro svolto dal nuovo comandante Fabrizio Sarri, che ha fatto proposte nuove per quanto riguarda i controlli, sia di giorno che nelle ore serali, negli appartamenti per il problema del sovraffollamento. A seguito della fine del corpo associato, per la prima volta sarà possibile il potenziamento dell’attività serale dei nostri vigili, con quattro giorni invece di due, e con orario prolungato fino alle 1.

Per avere una copertura per tutta la settimana nelle sere estive, abbiamo riattivato come ogni anno l’accordo con le due Associazioni Nazionali dei Carabinieri per coprire sei giorni su sette".

Chiassai ha proseguito sottolineando che il servizio di supporto complementare è già iniziato e permetterà di effettuare segnalazioni alle autorità competenti, fornire assistenza ai cittadini e diffondere informazioni per incentivare il senso civico e favorire il rispetto delle regole. "Sarà come sempre coordinato dalla nostra polizia locale - ha aggiunto il primo cittadino - Da anni riteniamo essenziale nel periodo estivo aumentare per quanto possibile gli interventi di presidio, per un controllo maggiore della città nelle ore più critiche".

Nei giorni scorsi sono entrati in servizio sei dei dieci poliziotti previsti per il commissariato di Montevarchi. Ai nuovi agenti si dovrà affiancare per almeno quattro mesi del personale esperto. I poliziotti, appena nominati al termine del 229° Corso di formazione, provengono dalle Scuole della Polizia di Stato di Trieste e di Peschiera del Garda. Gli altri quattro agenti arriveranno con tutta probabilità nel mese di settembre.