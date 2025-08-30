“CorriCastello“, festa di sport e solidarietà

CITTÀ DI CASTELLO Manca una settimana alla CorriCastello, la corsa che ha riportato in città il clima delle grandi manifestazioni popolari e che anche quest’anno promette di trasformare il centro storico in un palcoscenico di festa, sport e solidarietà. Alla seconda edizione, raccoglie il testimone della Stracastello e si svolge domenica 7 settembre (è promossa dalla Caritas diocesana insieme al Marathon Club e Atletica Pakman). Obiettivo dichiarato: "Correre insieme per una buona causa, perché ogni passo _ come recita lo slogan scelto _ conta davvero". L’edizione 2025 è stata presentata ieri alla presenza tra gli altri del vescovo Domenico Cancian. Il programma della giornata si aprirà alle 8 quando i partecipanti si ritroveranno in piazza Matteotti. Alle 9 i primi a partire saranno i più piccoli: il centro storico accoglierà le corse riservate ai bambini e ai ragazzi, con distanze diverse in base all’età, dai 50 ai mille 200 metri, curate da Atletica Pakman. Alle 10 scatterà invece la gara principale: un percorso di 8 chilometri che attraverserà i rioni cittadini ripercorrendo in gran parte il tracciato storico della StraCastello. La corsa è aperta sia agli agonisti, con validità come prova del Gran Premio AltoTevere, sia a chi desidera affrontarla in maniera più distesa, grazie alla formula non competitiva e alla camminata a passo libero, pensata per famiglie e gruppi. Le strade saranno chiuse al traffico e presidiate. "Nel 2024 abbiamo avuto oltre 500 iscritti, con tantissime famiglie e più di 100 bambini – ricorda Gaetano Zucchini, direttore Caritas – Quest’anno vogliamo ripetere quell’esperienza". A sottolineare la continuità con la tradizione è Luca Martinelli, presidente del Marathon Club: "Il percorso si snoda sugli storici 8 chilometri della StraCastello, la corsa che per decenni ha coinvolto l’intera città".